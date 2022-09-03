Özgü Namal'ın yüzü gülüyor! Kötü günleri geride bıraktı

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata veda etmişti.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Zor günleri geride bırakan Namal (43), önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Bir toplantı için Etiler'de bulunan Namal, karşısında basın mensuplarını görünce gülümsedi.



GÜLÜCÜKLÜ YANIT

Gazetecilerin, "Nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorularına gülümseyerek yannıt veren Özgü Namal, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun..." yanıtını verdi.

Namal, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.



