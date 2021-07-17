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Özgür Aras'tan Nurseli İdiz'e tazminat davası!

17.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Nurseli İdiz’in bir televizyon kanalında kendisi için ‘gay’ ve ‘sahte insan’ diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Özgür Aras'tan Nurseli İdiz'e tazminat davası!

Dava dilekçesinde, “Özgür Aras’ın cinsel yönelimine ilişkin küçük düşürme ve karalama kastı içeren ifadeler hukuken kabul edilebilir değildir. Nurseli İdiz’in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras’ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras’a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.

Dilekçede Özgür Aras’ın bu davadan elde edeceği geliri Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlayacağı anlatıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davaya cevap veren Nurseli İdiz, asıl kendisinin hedef alındığını ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması davacı Özgür Aras’ın tanıklarına tebligat çıkarılması için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Nurseli İdiz
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