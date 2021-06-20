Özgür Cem Tuğluk kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Umut kimdir? Özgür Cem Tuğluk kaç yaşında?

Tiyatroya duyduğu ilgi sebebiyle mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine yönelen Özgür Cem Tuğluk, Sıfır Bir, Sol Yanım ve Ayak İşleri gibi farklı yapımlarda rol almıştır. Tuğluk, bugün ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baş Belası dizisinde Umut Ertek karakterini canlandıracak. Peki Özgür Cem Tuğluk kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Umut kimdir?

ÖZGÜR CEM TUĞLUK KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ UMUT KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiş olan Özgür Cem Tuğluk, yüksek öğretim eğitimini Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü’nde almıştır. Tiyatroya duyduğu ilgi sebebiyle kariyerine oyunculuk alanında devam eden Özgür Cem Tuğluk, ilk kez 2016 yılında Blu Tv’de yayınlanmış olan ‘Sıfır Bir’ adlı internet dizisi ile kameralar karşısına geçmiştir. Dizide hayat vermiş olduğu Cemo karakteriyle de kısa bir sürede tanınmayı başarmıştır. Başarılı oyuncu Özgür Cem Tuğluk, Star Tv ekranlarında yayınlanan ‘Sol Yanım’ adlı televizyon dizisinde de rol almıştır.

ÖZGÜR CEM TUĞLUK ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Baş Belası (Umut Ertek) (2021)

Ayak İşleri (Tarık) (2021)

Sıfır Bir (Cemo) (2016 - 2018)

Sol Yanım (Salih) (2020-2021)