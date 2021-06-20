Özgür Cem Tuğluk kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Umut kimdir? Özgür Cem Tuğluk kaç yaşında?

Tiyatroya duyduğu ilgi sebebiyle mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine yönelen Özgür Cem Tuğluk, Sıfır Bir, Sol Yanım ve Ayak İşleri gibi farklı yapımlarda rol almıştır. Tuğluk, bugün ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baş Belası dizisinde Umut Ertek karakterini canlandıracak. Peki Özgür Cem Tuğluk kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Umut kimdir?
4 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiş olan Özgür Cem Tuğluk, yüksek öğretim eğitimini Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü’nde almıştır. Tiyatroya duyduğu ilgi sebebiyle kariyerine oyunculuk alanında devam eden Özgür Cem Tuğluk, ilk kez 2016 yılında Blu Tv’de yayınlanmış olan ‘Sıfır Bir’ adlı internet dizisi ile kameralar karşısına geçmiştir. Dizide hayat vermiş olduğu Cemo karakteriyle de kısa bir sürede tanınmayı başarmıştır. Başarılı oyuncu Özgür Cem Tuğluk, Star Tv ekranlarında yayınlanan ‘Sol Yanım’ adlı televizyon dizisinde de rol almıştır.
Baş Belası (Umut Ertek) (2021)
Ayak İşleri (Tarık) (2021)
Sıfır Bir (Cemo) (2016 - 2018)
Sol Yanım (Salih) (2020-2021)
Baş Belası dizisinde Umut karakteri; Cinayet Büro ekibinden olan sempatik, güvenilir, çoğu zaman kafası dağınık bir bilgisayar kurdudur. Komiser yardımcısı olan Umut Ertek yeni evlidir ve karısına çok aşıktır. Ayrıca yakında bir kız bebekleri olacaktır. Karısı hamilelik hormonları nedeniyle Umut'un çoğu zaman aklını başından almaktadır. Umut'un işi ve ailesi arasında kalması, onlara yeterli vakti ayıramayacağı endişesi kafasını sürekli karıştırsa da Umut teknolojik gelişmeleri takip etmekten, işini iyi yapmaktan geri kalmamaktadır.
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