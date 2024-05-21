Son dakika | Bahçeli ile Özel arasında '4'er soruluk' tartışma! Mayıs ayının ilk anket sonuçlarını "Müjdeler olsun" diye duyurdu

Son dakika haberi: Özgür Özel, partisinin Meclisteki grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada Bahçeli'nin kendisine bu sabah sorduğu dört soruya değindi. Sözü Sinan Ateş cinayetine getiren Özel, "Türkiye normalleşecekse böylesi bir durumda bir siyasinin sorgulanmasının, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. MHP normal bir çizgide kalacaksa bu ayıptan MHP de kurtulacak Türkiye de kurtulacak" dedi. Özel ayrıca Kobani davasını değerlendirirken "Hukuki değil, siyasi kararlar verildi. Ne Demirtaş ne başkası Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi insanların hayatını kaybetmesine neden olan o süreçle ilgili ceza almadılar. Attıkları tweetlerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden dolayı ceza aldılar" ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ ANNELERİ ÇIKIŞI: "SOYLU PERİŞAN ETTİ, SAYIN YERLİKAYA'NIN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal, en karanlık bakanlarından biri olan Süleyman Soylu, 'Cumartesi Annelerinin' 700. eylemine verdiği kanunsuz emirle saldırttı, uygulattığı orantısız güçle o eylemi dağıttı, oradaki anaları perişan etti. Soylu yılmadı, anneler yılmadı. Soylu utanmadı, anneler durmadı. Bugüne kadar gelindi. Hakkını teslim etmek lazım, Sayın Ali Yerlikaya belli sayıda annenin oraya ulaşmasına izin veriyor ama etraflarına utanç bariyerleri çekiliyor. Bu kadar kutsal bir hakkın kullanımına şahitlik etmek istiyoruz.

Kobani davasında hukuki değil, siyasi kararlar verildi. Ne Demirtaş ne başkası Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi insanların hayatını kaybetmesine neden olan o süreçle ilgili ceza almadılar. Attıkları tweetlerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden dolayı ceza aldılar. Kararı veren hakim dedi ki ne Erdoğan'ın ne AK Parti sözcülerinin ne MHP'lilerin bu konuda söyledikleri iddialardan ceza vermiyorum.

Verilen cezalar aslında Erdoğan'ın siyasi adreslemesiyle uyumlu ve Erdoğan'ın 'yatsın' dediklerini yatıran, Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren... İstinaf, Yargıtay olmadı AYM'nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi, sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı.

Sayın Başak Demirtaş'ı aradım, sayın Şenoğlu'nu, sayın Yüksekdağ'ın eşini aradım. Dayanışma duygularımızı ifade ettim.

BAHÇELİ'NİN 4 SORUSUNA ÖZEL'DEN 4 SORULU YANIT!

Sayın Bahçeli bana 4 tane anormal soru sormuş. Ben ona saat sormayınca o bana soru sormuş. Türkiye İttifakı diyen, al yıldızlı bayrağın renklerini meydanlarda haykıran bir partinin, filenin sultanlarıyla ağlayanların partisinin genel başkanına sorulacak sorular değil bunlar. Ben bunların kime sorulacağını biliyorum da o seviyeye inmek istemiyorum.

Sayın Bahçeli dönmüş bunları prompterdan okumuş. Ben onları kimin yazdığını biliyorum. Meşhur ikili var ya, MHP örgütünün ilallah dediği, gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken eden, metinleri yazan, bir elinde telefon bir elinde bardak birisiyle, Meclisin uzman çavuşuyum diyen var ya, o ikisi sayın Bahçeli'ye 4 soru yazmışlar. Sayın Bahçeli size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu 4 soruya cevap versinler:

Bu 2 kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır?

Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra 'Kimse tweet atmayacak, taziye bildirmeyecek' diyen hangi ikisidir?

Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları ortaya çıkıp, bu aracın trafikte ceza yemeyecek statüye kavuşturulmasını hangi ikisi sağlamıştır?

Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?

"KOSKOCA PARTİ BU İKİSİNE ESİR, YAZIKLAR OLSUN!"

Bir partinin evladı, Ülkü Ocaklarının genel başkanı sokak ortasında öldürülecek, bir kişi tweet atmayacak... Koskoca parti bu ikisine esir edilecek, yazıklar olsun ikisine de!

Türkiye normalleşecekse böylesi bir durumda bir siyasinin sorgulanmasının, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. MHP normal bir çizgide kalacaksa bu ayıptan MHP de kurtulacak Türkiye de kurtulacak.

ANKETİ AÇIKLADI: MÜJDELER OLSUN

Buraya gelirken mayıs ayının ilk anketi geldi. Nisan ayında Türkiye'de yapılan hiçbir ankette birinci parti CHP'den başkası değildi. Hiçbir anket nisan ayı boyunca AK Parti'yle aramızdaki farkın kapandığını göstermedi, hepsinde açıldı. Mayıs ayının ilk anketini gördük, müjdeler olsun ki CHP yine birinci parti.

BAHÇELİ'NİN ÖZEL'E 4 SORUSU

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabahki MHP grup toplantısında şöyle konuşmuştu:

"Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum: İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Beraber 'demlendiklerinize' söz verdiniz mi? Hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz? 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuzsa size göre hukuk nedir? Adalet nedir? Devlet nedir? Siyasi onur ve millet sevdası sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir?"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





