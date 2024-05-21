Son dakika | Bahçeli ile Özel arasında '4'er soruluk' tartışma! Mayıs ayının ilk anket sonuçlarını "Müjdeler olsun" diye duyurdu

Son dakika haberi: Özgür Özel, partisinin Meclisteki grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada Bahçeli'nin kendisine bu sabah sorduğu dört soruya değindi. Sözü Sinan Ateş cinayetine getiren Özel, "Türkiye normalleşecekse böylesi bir durumda bir siyasinin sorgulanmasının, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. MHP normal bir çizgide kalacaksa bu ayıptan MHP de kurtulacak Türkiye de kurtulacak" dedi. Özel ayrıca Kobani davasını değerlendirirken "Hukuki değil, siyasi kararlar verildi. Ne Demirtaş ne başkası Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi insanların hayatını kaybetmesine neden olan o süreçle ilgili ceza almadılar. Attıkları tweetlerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden dolayı ceza aldılar" ifadelerini kullandı.
Kobani davasında hukuki değil, siyasi kararlar verildi. Ne Demirtaş ne başkası Yasin Börü'nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı. Hiçbirisi insanların hayatını kaybetmesine neden olan o süreçle ilgili ceza almadılar. Attıkları tweetlerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden dolayı ceza aldılar. Kararı veren hakim dedi ki ne Erdoğan'ın ne AK Parti sözcülerinin ne MHP'lilerin bu konuda söyledikleri iddialardan ceza vermiyorum.
Verilen cezalar aslında Erdoğan'ın siyasi adreslemesiyle uyumlu ve Erdoğan'ın 'yatsın' dediklerini yatıran, Erdoğan'ın kendi vicdanında mahkum ettiklerine ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren... İstinaf, Yargıtay olmadı AYM'nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi, sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı.
Sayın Bahçeli bana 4 tane anormal soru sormuş. Ben ona saat sormayınca o bana soru sormuş. Türkiye İttifakı diyen, al yıldızlı bayrağın renklerini meydanlarda haykıran bir partinin, filenin sultanlarıyla ağlayanların partisinin genel başkanına sorulacak sorular değil bunlar. Ben bunların kime sorulacağını biliyorum da o seviyeye inmek istemiyorum.
Bu 2 kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır?
Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra 'Kimse tweet atmayacak, taziye bildirmeyecek' diyen hangi ikisidir?
Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları ortaya çıkıp, bu aracın trafikte ceza yemeyecek statüye kavuşturulmasını hangi ikisi sağlamıştır?
Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabahki MHP grup toplantısında şöyle konuşmuştu:
"Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum: İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Beraber 'demlendiklerinize' söz verdiniz mi? Hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz? 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuzsa size göre hukuk nedir? Adalet nedir? Devlet nedir? Siyasi onur ve millet sevdası sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir?"