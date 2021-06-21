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Özgür "woxic" Eker "zaman geldi" diyerek duyurdu!

21.06.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür "woxic" Eker, Twitter'dan önemli bir duyuru yaptı. Espor arenasına dönme kararı alan woxic, organizasyon arayışında olduğunu söyledi. Woxic, bunu "Zaman geldi! 5 kişilik bir ekip olarak CS:GO’da rekabet etmeye ve eziyet etmeye hazırız" sözleriyle duyurdu.

Özgür "woxic" Eker "zaman geldi" diyerek duyurdu!

Özgür "woxic" Eker 5 kişilik ekibine organizasyon arıyor. Woxic, bir organizasyon arayışında olduğunu Twitter'dan duyurdu.

"REKABET ETMEYE VE EZİYET ETMEYE HAZIRIZ"

Woxic, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Merhaba Twitter, umarım iyisindir. Zaman geldi! 5 kişilik bir ekip olarak CS:GO'da rekabet etmeye ve eziyet etmeye hazırız ve şimdilik bir organizasyon arıyoruz." ifadelerini kullandı.

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5 kişilik ekibin içerisinde kimlerin yer aldığı ise büyük merak konusu oldu. Ancak Özgür "woxic" Eker, hiçbir isimden söz etmedi.

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