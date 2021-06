Özgür "woxic" Eker "zaman geldi" diyerek duyurdu!

Özgür "woxic" Eker 5 kişilik ekibine organizasyon arıyor. Woxic, bir organizasyon arayışında olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Woxic, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Merhaba Twitter, umarım iyisindir. Zaman geldi! 5 kişilik bir ekip olarak CS:GO'da rekabet etmeye ve eziyet etmeye hazırız ve şimdilik bir organizasyon arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hello Twitter, i hope you're doing well.

The time has come!

As a 5 man squad we are ready to compete and grind on CS:GO and for now we are looking an organization.????

RT's are appericated!