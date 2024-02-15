Özkan Mamati 2 gün önce söylemişti! Adnan Oktar mağduru Elvan Koçak'ın kızları o videoyu paylaştı: 'Biz hayatımıza mutlu bir şekilde devam ediyoruz'

Adnan Oktar örgütünün eski üyesi ve daha sonra itirafçı olan Özkan Mamati, 140 Journos'un hazırlığı 'Kedicik' ve 'Adnan' belgesellerinde örgütün iç yüzünü tüm detaylarıyla anlatmıştı. 2 kızını ve eşini Adnan Oktar örgütüne kaptıran Elvan Koçak yıllardır süren mücadelesi de belgeselde yer almıştı. Elvan Koçak, 3 evladı ve eşini Adnan Oktar, Silahlı suç örgütüne kaptırdı. Eşi, mehdiye hizmet edeceğim diye onu terk etti. İki kızını ve bir oğlunu da alıp gitti. Özkan Mamati ise 2 gün önce ise Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında Koçak'ın kızlarıyla ilgili bir iddiada bulunmuştu.

"YETİŞKİNLER OLARAK ONUNLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUZ"

Mamati "Bakın 1 yada 2 gün içinde bu kızlar 'Çok mutluyuz, babamızdan nefret ediyoruz, söylenenler yanlış diye' bugün yarın bir kayıt yayınlayacaklar. Örgüt şu anda buna karar verme aşamasında" demişti. Özkan'ın açıklamalarının ardından Elvan Koçak'ın kızları Şeyma ve Büşra bir video paylaştı. Elvan Koçak'ın kızları bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandılar;

"Bir babanın fiziksel baskısı altında büyümek istemez ve biz böyle büyüdük. Yetişkinler olarak biz onunla görüşmek istemiyoruz."

ADNAN OKTAR'I BÖYLE PAYLAŞTILAR!

Büşra ve Şeyma sadece bu paylaşımı yapmadılar. Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen o fotoğrafları paylaşıp 'Canım,canım canım. Çok kıymetli Adnan Bey'in asalet dolu resimleri diye yorum yazdı.

Son sözleri ise; "Gündemde olmak istemiyoruz, annem ile hep birlikte hayatımıza mutlu bir şekilde devam ediyoruz" sözleriyle bitirdiler.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





