Özkan Uğur'un duygu dolu anları gündem oldu! "Ah tontonum..."

MFÖ'nün yıldızı Özkan Uğur bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur hayatını kaybetti.

Acı haber sonrası 7'den 77'ye herkes yasa boğuldu. Özkan Uğur'un ardından yapılan paylaşımlarda ise eski bir video öne çıktı.

Özkan Uğur'un grup arkadaşlarıyla birlikte "No Problem" isimli parçalarını seslendirirken bir anda duygulanması, Mazhan Alanson'un "Ah tontonum" demesi ve o anki atmosfer yeniden gündeme geldi.

O video sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak "Ah tontonum, gittiğin yerde güzel uyu" yorumları yapıldı.

