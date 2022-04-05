Özlem Ada Şahin'in değişimi ağızları açık bıraktı! Berkay'ın eşinden sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım! "Bu nasıl zayıflık böyle?"

Ünlü şarkıcı Berkay ile evli olan ve modellik yaptığı bilinen Özlem Ada Şahin'in Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldiği biliniyor. Baba tarafından Yugoslavya göçmeni olan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in paylaşımları bu kez sosyal medyayı ikiye böldü. 1 milyona yakın takipçiye sahip olan ünlü ismin yeni fotoğrafları ve eski fotoğrafları arasındaki fark görenleri şaşırttı.

Şahin'in yeni paylaştığı fotoğraflarda eskiye oranla çok daha zayıf olduğu ve karnındaki kasların belirginleştiği görüldü.

KARIN ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Kimi takipçileri bunu zayıflık olarak yorarken, kimi ise Özlem Ada Şahin'in estetik yaptırdığını iddia etti.

Ünlü ismin fotoğraflarına "Yorum yapmadan geçemeyeceğim bu kadar zayıflık çok kötü görünüyor" "Evet yaptırmış kendimden biliyorum" "Sürekli spor yapıyor ne alakası var" gibi yorumlar geldi.

Annesi Boşnak asıllı olan ünlü ismin Yeditepe Üniversitesi Radyo,Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olduğu biliniyor.

Youtube üzerinde de çalışmalarına devam eden Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce ve İspanyolca da biliyor.



