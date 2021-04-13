Özlem Güneykaya Kimdir?

Bugüne kadar birçok sanatçıya beste veren Özlem Güneykaya, başta Aysel Aydoğan ‘Biçare’, Murat Boz ‘Kalben’, Gülben Ergen ‘Ben Buralardan Gidicem’, Ebru Yaşar ‘Gel de Sevme’ ve ‘Ben Bilmem’ şarkılarıyla tanındı. Mütevazı kişiliği ile her eserinde kelimelerle dans edebilen Özlem Güneykaya, Gülben Ergen’in güzel sesiyle sevenlerle buluşan “sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim” mısralarına sahip “Ben Buralardan Gidicem” isimli şarkısı müzik seven kitlesinin büyümesine büyük katkıda bulundu.

Sihirli sözler bulma konusunda yaratıcılığını üst düzeyde tutmaya çalışan Güneykaya, Murat Boz’a verdiği “Bana gel sevgilim, oralar soğuktur zaten” mısralarıyla kalplere işleyen bir nakış gibi sevenlerin aklına “Kalben” şarkısını nakş edebilmiş ve sevilen hit şarkı listesinde yerini alan bir şarkıya imza atmıştır.

Ebru Yaşar’ın son albümünde kapak şarkısı olarak “Gel De Sevme” şarkısı ise hareketli hitler arasında yerine almayı başardı. Güneykaya’dan iki şarkısına yeni albümümde yer veren Ebru Yaşar, slow tarzında seçtiği ve muhteşem sesiyle hayat verdiği ‘Sen öğret bana da aşksız gülmeyi’ mısralarıyla kalpleri titreten “Ben Bilmem” şarkısı ile şimdiden tüm sevenlerin kalbini fethetti.

Üretkenliğini her geçen gün güçlendiren Özlem Güneykaya, müzik sektöründe kalıcı bestelere imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.



