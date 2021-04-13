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Özlem Güneykaya Kimdir?

13.04.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dünyaya gelen Özlem Güneykaya’nın müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Profesyonel bir eğitim alma fırsatını yetiştiği çevrede bulamasa da müzik aşkı onu hiç bırakmadı. 2015 yılında “Acısı da Çok” adlı parçasıyla birlikte profesyonel müzik dünyasıyla ilk bestesini paylaştı.

Özlem Güneykaya Kimdir?

Bugüne kadar birçok sanatçıya beste veren Özlem Güneykaya, başta Aysel Aydoğan ‘Biçare’, Murat Boz ‘Kalben’, Gülben Ergen ‘Ben Buralardan Gidicem’, Ebru Yaşar ‘Gel de Sevme’ ve ‘Ben Bilmem’ şarkılarıyla tanındı. Mütevazı kişiliği ile her eserinde kelimelerle dans edebilen Özlem Güneykaya, Gülben Ergen’in güzel sesiyle sevenlerle buluşan “sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim” mısralarına sahip “Ben Buralardan Gidicem” isimli şarkısı müzik seven kitlesinin büyümesine büyük katkıda bulundu.

Özlem Güneykayaa

Sihirli sözler bulma konusunda yaratıcılığını üst düzeyde tutmaya çalışan Güneykaya, Murat Boz’a verdiği “Bana gel sevgilim, oralar soğuktur zaten” mısralarıyla kalplere işleyen bir nakış gibi sevenlerin aklına “Kalben” şarkısını nakş edebilmiş ve sevilen hit şarkı listesinde yerini alan bir şarkıya imza atmıştır.

Özlem Güneykayaa

Ebru Yaşar’ın son albümünde kapak şarkısı olarak “Gel De Sevme” şarkısı ise hareketli hitler arasında yerine almayı başardı. Güneykaya’dan iki şarkısına yeni albümümde yer veren Ebru Yaşar, slow tarzında seçtiği ve muhteşem sesiyle hayat verdiği ‘Sen öğret bana da aşksız gülmeyi’ mısralarıyla kalpleri titreten “Ben Bilmem” şarkısı ile şimdiden tüm sevenlerin kalbini fethetti.

Özlem Güneykayaa

Üretkenliğini her geçen gün güçlendiren Özlem Güneykaya, müzik sektöründe kalıcı bestelere imza atmak için çalışmalarına devam ediyor.


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Ebru Yaşar Gülben Ergen
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