MAGAZİN

Özlem Yıldız'dan 'nafaka' itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Sunucu Özlem Yıldız, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özlem Yıldız'dan 'nafaka' itirafı

Özlem Yıldız'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Bir çocuğum daha olsun isterdim.

  • Demir'i doğumundan ancak bir hafta sonra görebildim.

  • Aldığım nafaka bir haftalık market alışverişim bile değil, 500 TL nafaka alıyorum.

  • İlk estetiğimi 23 - 24 yaşımda yaptırdım.
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özlem yıldız nafaka

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