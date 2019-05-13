Özlem Yıldız'dan 'nafaka' itirafı

\u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131rba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle:\n\n\nBir \u00e7ocu\u011fum daha olsun isterdim.\n\n\nDemir'i do\u011fumundan ancak bir hafta sonra g\u00f6rebildim.\n\n\nAld\u0131\u011f\u0131m nafaka bir haftal\u0131k market al\u0131\u015fveri\u015fim bile de\u011fil, 500 TL nafaka al\u0131yorum. \n\n\u0130lk esteti\u011fimi 23 - 24 ya\u015f\u0131mda yapt\u0131rd\u0131m. Yaz aylar\u0131nda \u015f\u0131k ve trend olman\u0131n ipu\u00e7lar\u0131Deste\u011fini bu payla\u015f\u0131mla g\u00f6sterdiEfsane oyuncu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\n
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