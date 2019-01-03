Özlem Yıldız'ın korku dolu anları! 'Silahla göz göze geldim'

Programa telefonla bağlanan Özlem Yıldız olaylı geceyi şöyle anlattı: “Yılbaşının ertesi günü Yeşilköy’de bir et restoranına gittik. Burası bir gece kulübü ya da alkollü bir mekan değil, ailelerin çoluk çocuğun gittiği bir yer… Hava soğuk olduğu için iç kısımda oturalım diye rica ettim arkadaşlarımızla siparişlerimizi verdik bekliyoruz, servis yapılmaya başlandı ve benim arkam dönük olduğu için göremedim. Yanımıza kadar gelmiş silah sesini duydum ama ocak patladı falan zannettim kafamı çevirdiğimde silahla göz göze geldim.

O sırada kameralara yansıyan görüntülerde Özlem Yıldız ve sevgilisi mekandan kaçarken görülüyor. 2. Sayfa programında gösterilen görüntülerde Yıldız ve sevgilisi el ele mekanı terk ediyor.

Sunucu Özlem Yıldız sevgilisiyle birlikte Yeşilköy’de bir mekanda yemek yemeye gitti. Burada bulundukları sırada bir anda silah sesleri duyulmaya başlandı. Ortalık kısa sürede karıştı ve mekanda bulunanlar can havliyle kendilerini dışarıya attı.

BU ANLARI GÖRÜNTÜLEYEN...

Arkada kurşun sesleri duyulurken mekandan nasıl çıktık yan tarafa kendimizi nasıl attık bilmiyorum o anda yanımda oğlum olsa onu nasıl korurdum bilmiyorum. Seken altı mermi kovanı yerde bulunmuş… Nasıl korktuğumu anlatamam ama buraya bağlanma sebebim bizim o anlarımızı görüntüye alanın bir anne olması!

Magazin derdine düşmüş bir kadın… Çocukların korku içindeyken sen Özlem Yıldız’ın kaçışını çekiyorsun bu nasıl mümkün olabilir anlamıyorum… Restoranın sahibine gelmiş kurşunlardan bazıları hayati tehlikesi yokmuş çok şükür…”

