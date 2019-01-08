Bir süredir kız arkadaşlarıyla birlikte Miami'de olan Padma Lakshmi tatilin tadını çıkarıyor. 48 yaşındaki bir çocuk annesi model, yemek kitabı yazarı ve TV ünlüsü Lakshmi, gençlik yıllarındaki fiziğini çok da bozulmadan muhafaza etmesiyle de dikkat çekti.

Bir zamanlar yazar Salman Rushdie ile evli olan Padma Lakshmi, formunu korumasının çok da kolay olmadığını söylemişti.

"Formumu korumak için diğer kadınlardan çok daha fazla egzersiz yapmak zorundayım. Çünkü hepsinden çok yiyorum" diyen Lakshmi, sürekli olarak hareketli olduğunu belirtmişti.

Padma Lakshmi, haftada üç kez pilates yaptığını, ikişer kez de boks ve ağırlık egzersizleri yaptığını anlatmıştı.



