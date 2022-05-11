Hindistan’da sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiğini söyleyen kadın polise şikayet etti! Karakolda düğün yaptılar

Budhana köyünde yaşayan 20 yaşındaki Phoolkali isimli genç kız, Ghurpur polis karakoluna ulaştı ve Kundi Gohani köyünden erkek arkadşı Vikas Kumar’ın onunla evlenmeye söz verdiğini ancak anlaşmazlık nedeniyle geri adım attığını iddia eden yazılı bir şikayette bulundu.Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri iki tarafı da ifadelerini almak için karakola davet etti. Çiftin aralarındaki anlaşmazlığı çözen polis ekipleri nihakın karakol binasında bulunan bir tapınakta yapılmasına karar verdi.

“SEVENLERİ BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Karakoldaki tapınak kısa sürede nikah töreni için hazırlanırken polisler genç çift için bir rahip çağırdı. Bu tören polislerin çiftler arasındaki barışı sağladığı ve polis karakolunun tapınağında düğünleri için düzenlemeler yaptığı son dört gün için içinde bu tür üçüncü vaka oldu.

Ghurpur polis departmanından stajyer polis memuru Chirag Jain, “Gelinler sorunların çözülmesi için polise başvurduklarında olayı samimi bir şekilde halledebileceğimizi anladık. Böyle durumlarda

Sevenleri buluşturmaya çalışıyoruz” dedi.



