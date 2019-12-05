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Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan "Diriliş Ertuğrul"u yayınlamasını istedi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan "Diriliş Ertuğrul"u yayınlamasını istedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV'den Diriliş Ertuğrul dizini yayınlamasını talep etti.

Arab News'e konuşan Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, sosyal, kültürel ve dini değerleri korumak için yapılan düzenlemeler kapsamında Başbakan Han'ın PTV'den Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istediğini belirtti.

Avan, Urduca dublajlı olarak PTV'de gösterilecek dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğini belirterek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz." diye konuştu.

Kendisinin katıldığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla medya alanında iş birliğinin görüşüldüğünü söyleyen Avan, bu alanda yapılacak çalışmalara özel ilgi gösterildiğini ve bunun aynı zamanda Batı ülkelerindeki İslam algısını değiştirmekte de faydalı olduğunu kaydetti.

Avan, televizyon ve sinema alanındaki içeriklerin İslamofobi ile mücadelede de etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

PTV Uluslararası İlişkiler Direktörü Şazia Sikandar, "PTV, diziyi Pakistan'da yayınlamak için Urduca yayın haklarını aldı. Şu an dublaj sürecindeyiz. Seyirciyi yakalayabilmek için seslendirme sanatçılarını dikkatle seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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