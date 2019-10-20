Pakistan'dan Hindistan'a 'ilan edilmemiş savaş' suçlaması

Pakistan Birliği ve Bristol Keşmir Vakfının düzenlediği "Keşmir Konferansı"na katılmak üzere İngiltere'nin Bristol şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'den Pakistan tarafındaki sivillere ateş açılmasını "düşman tarafın korkakça eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Han, en az 6 sivilin hayatını kaybetmesine, birçok kişinin yaralanmasına yol açan böyle korkunç bir eylemi olabilecek en kuvvetli şekilde kınadığını vurguladı.

"SAVAŞ BENZERİ BİR GERİLİM OLUŞTURUYOR"

Hindistan'ın bölgedeki yerleşim yerlerine saldırarak "ilan edilmemiş savaşı" uygulamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Han, "Hindistan, kasıtlı olarak Kontrol Hattı'nda savaş benzeri bir gerilim oluşturuyor ve Hindistan ile Pakistan arasında daha geniş çaplı bir savaşa yol açabilecek şekilde tansiyonu arttırıyor." ifadesini kullandı.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun, Hindistan'ın kullandığı uzun menzilli ağır silahlara daha fazla dikkati çekmesi gerektiğini belirtti.