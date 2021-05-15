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Pamela Anderson'a dönüşen Lily James sette! Son hali olay oldu

15.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hulu’nun Lily James ve Sebastian Stan’li Pam & Tommy isimli dizisinin çekimleri sürüyor. Dizide Pamela Anderson'ı canlandıran James sette görüntülendi.

Pamela Anderson'a dönüşen Lily James sette! Son hali olay oldu

Kariyerine foto model olarak başladıktan sonra sinema ve televizyon dünyasında da varlık gösteren Pamela Anderson ile Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee‘nin bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ilişkisi, Pam & Tommy adını taşıyan yeni bir mini diziye konu oluyor. Hulu tarafından hazırlanan dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte setten karelerde ortaya çıktı.

Lily James Pamela Anderson oldu! Fotoğraf sosyal medyayı salladıLily James Pamela Anderson oldu! Fotoğraf sosyal medyayı salladı

Dizide Pamela Anderson’a Cinderella, War & Peace, Baby Driver gibi yapımlarla tanınan Lily James; Tommy Lee’ye ise Marvel Sinematik Evreni’nin Winter Soldier’ı Sebastian Stan hayat veriyor.

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Son dönemlerde cesur sahnelerde rol almasıyla dikkat çeken Lily James Anderson'a dönüşümüyle olay olmuştu. Genç oyuncu son olarak da dizi setinde görüntülendi.

Göğüs uçlarının belli olduğu bir elbise giyen ve çekimlere hazırlanan James bu görüntüsüyle hayranlarını heyecanlandırdı.

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SEKS KASEDİNE ODAKLANIYOR

Pamela Anderson ve Tommy Lee’nin çalkantılı ilişkisi, balayı sırasında çektikleri seks kasetinin çalınıp yayınlanmasıyla daha da sansasyonel bir hâl almıştı. Dizide çiftin seks kasetini çalan kişiyi başarılı komedyen Seth Rogen canlandırıyor.

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Seks kasetinin çalınması ve yayınlanması hikâyede önemli bir yere sahip olsa da, dizi kapsamını çok daha geniş tutacak ve çiftin hikâyesini, 1995’te tanıştıktan 96 saat sonra evlenmelerinden başlayarak anlatacak. Pamela Anderson’ın seks kasetini yayınlayan şirkete dava açmasıyla başlayan mahkeme sürecinin de hikâyenin parçası olması bekleniyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Lily James, Sebastian Stan ve Seth Rogen’a Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Mozhan Marnò gibi isimler eşlik ediyor.


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