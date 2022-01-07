Pamela Anderson ve Tommy Lee'yi anlatan diziden yeni görüntüler! Lily James'den cesur sahneler

90’lı yılların ünlü çifti sonunda Pamela Anderson ve Tommy Lee’ye odaklanan Pam & Tommy dizisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Seks kasetlerinin sanal aleme sızdırılmasıyla magazin gündeminde sıkça yer alan çiftin hayatına odaklanan dizide Lily James ve Sebastian Stan başrolde.

Dizide Pam & Tommy ikilisinin evliliklerinden iki oğullarının doğumuna kadar olan süreç işlenecek ve meşhur seks kaseti olayıyla beraber hukuki mücadeleleri aktarılacak.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Lily James’in Pamela Anderson’ı, Sebastian Stan’in Tommy Lee’yi canlandırdığı Pam & Tommy’nin oyuncu kadrosunda Nick Offerman, Taylor Schilling ve Andrew Dice Clay gibi isimler de yer alıyor.

Seth Rogen ise meşhur seks kasetini çalan ve internete yayan Rand isimli adam olarak dizide karşımıza çıkıyor. Pam & Tommy, 2 Şubat’ta Hulu’da yayınlanacak.

Diziden yeni görüntüler ise yine magazin basınında gündem oldu. Pamela Anderson’ı canlandıran Lily James dizi için iddialı sahnelerde yer alıyor.



