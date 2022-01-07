MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pamela Anderson ve Tommy Lee'yi anlatan diziden yeni görüntüler! Lily James'den cesur sahneler

Pamela Anderson ve Tommy Lee'yi anlatan diziden yeni görüntüler! Lily James'den cesur sahneler

07.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamela Anderson ve Tommy Lee’ye odaklanan Pam & Tommy dizisinden yeni görüntüler geldi. 90'lı yıllarda seks kasetleri sızan ikilinin hayatını anlatan dizide Anderson'ı Lily James canlandırıyor. Lily James dizi için oldukça cesur sahnelerde yer alıyor.

Pamela Anderson ve Tommy Lee'yi anlatan diziden yeni görüntüler! Lily James'den cesur sahneler

90’lı yılların ünlü çifti sonunda Pamela Anderson ve Tommy Lee’ye odaklanan Pam & Tommy dizisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Seks kasetlerinin sanal aleme sızdırılmasıyla magazin gündeminde sıkça yer alan çiftin hayatına odaklanan dizide Lily James ve Sebastian Stan başrolde.

Dizide Pam & Tommy ikilisinin evliliklerinden iki oğullarının doğumuna kadar olan süreç işlenecek ve meşhur seks kaseti olayıyla beraber hukuki mücadeleleri aktarılacak.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Lily James’in Pamela Anderson’ı, Sebastian Stan’in Tommy Lee’yi canlandırdığı Pam & Tommy’nin oyuncu kadrosunda Nick Offerman, Taylor Schilling ve Andrew Dice Clay gibi isimler de yer alıyor.

Ekran Alıntısı

Seth Rogen ise meşhur seks kasetini çalan ve internete yayan Rand isimli adam olarak dizide karşımıza çıkıyor. Pam & Tommy, 2 Şubat’ta Hulu’da yayınlanacak.

szz

Diziden yeni görüntüler ise yine magazin basınında gündem oldu. Pamela Anderson’ı canlandıran Lily James dizi için iddialı sahnelerde yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Erkan Kolçak Köstendil kaleci olarak Amsterdam'a gitmişti! Açıklama geldiErkan Kolçak Köstendil kaleci olarak Amsterdam'a gitmişti! Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Kazakistan'da infazlar sonrası orduya 'vur' emri!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.