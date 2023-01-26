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Pamukkale'de acı olay! 2 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, anne ile erkek arkadaşı aranıyor

26.01.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tek katlı bir evde, 2 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu. Evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk ise koruma altına alındı. Acı olayın yaşandığı evin, çocukların annesinin erkek arkadaşının yakınları tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Polis şüpheli ölümle ilgili olarak anne ve erkek arkadaşını

Pamukkale'de acı olay! 2 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, anne ile erkek arkadaşı aranıyor

Pamukkale'de akşam saatlerinde Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi.

POLİS ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine eve gelen polis, evde bir çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin 2 yaşındaki M.A.K'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KARDEŞLERİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Evde bulunan biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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ANNE VE ERKEK ARKADAŞI ARANIYOR

Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı öğrenildi.

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Polis, çocuğun annesi G.K. ile erkek arkadaşını arama çalışması başlattı. Çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi. (AA)


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