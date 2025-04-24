Papa Francis'in eski mesleği duyanları şaşırttı! Günahlarından arındıktan sonra her şey değişti! Kimse tahmin edemezdi...

Papa Francis, uzun süredir devam eden zatürre hastalığıyla mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hristiyan dünyasını yasa boğan ölümün ardından Papa Francis'le ilgili detaylar da merak edildi.

MESLEĞİNİ DUYAN ŞAŞIRDI!

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 2013 yılında Roma Katolik Kilisesi'nde göreve başlamıştı. Papa Francis, kimya okumasına rağmen yerel barlarda kapıcılık da yaparak para kazanıyordu.

İtalyan kökenli Arjantinli bir ailenin çocuğu olan Papa Francis, 17 yaşında bir kiliseye girip günahlarından arındıktan sonra bir daha çıkmadı. Ailesi karşı çıksa da rahip olmaya karar verdi.