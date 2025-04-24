Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Papa Francis'in eski mesleği duyanları şaşırttı! Günahlarından arındıktan sonra her şey değişti! Kimse tahmin edemezdi...

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından hayatına dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Papa Francis'in eski mesleği öğrenildi.

Papa Francis'in eski mesleği duyanları şaşırttı! Günahlarından arındıktan sonra her şey değişti! Kimse tahmin edemezdi...
Jale Uslu

Papa Francis, uzun süredir devam eden zatürre hastalığıyla mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hristiyan dünyasını yasa boğan ölümün ardından Papa Francis'le ilgili detaylar da merak edildi.

19858643-1200xauto

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serveti ortaya çıktı! Yeni papa ne kadar maaş alacak? Tüm detaylar... Serveti ortaya çıktı! Yeni papa ne kadar maaş alacak? Tüm detaylar...

MESLEĞİNİ DUYAN ŞAŞIRDI!

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 2013 yılında Roma Katolik Kilisesi'nde göreve başlamıştı. Papa Francis, kimya okumasına rağmen yerel barlarda kapıcılık da yaparak para kazanıyordu.

320x180

İtalyan kökenli Arjantinli bir ailenin çocuğu olan Papa Francis, 17 yaşında bir kiliseye girip günahlarından arındıktan sonra bir daha çıkmadı. Ailesi karşı çıksa da rahip olmaya karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline tespih koyuldu... Tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline tespih koyuldu...
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 yıl sonra bulundu: Gemiden çıktı! 80 yıl sonra bulundu: Gemiden çıktı!
Kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti... Kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti...

Anahtar Kelimeler:
Papa Papa Francis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

80 yıl sonra bulundu: Gemiden çıktı!

80 yıl sonra bulundu: Gemiden çıktı!

Kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti...

Kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti...

Güzelleşmek istedi sonu hüsran oldu! "Dayak yemedim..."

Güzelleşmek istedi sonu hüsran oldu! "Dayak yemedim..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.