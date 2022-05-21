Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Papazdan şaşırtan hareket! 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için şehir sınırlarını geçti

Papazdan şaşırtan hareket! 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için şehir sınırlarını geçti

21.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joshua Henley isimli genç bir papaz, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmek ve onları kendisiyle cinsel içerikli fotoğraf çekmeye ikna etmek için yaşadığı şehrin sınırlarından çıkarttı. ABD Savcılığı, Henley'nin yaşadığı şehir olan Tennessee'ye geri dönerken tutuklandığını söyledi.

Papazdan şaşırtan hareket! 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için şehir sınırlarını geçti

Papazlığın yanı sıra bir kız basketbol takımının antrenörü olan 33 yaşındaki Joshua Henley isimli bir adam, 15 yaşındaki genç bir kızı cinsel ilişkiye girmek için Indiana’ya götürdü. Genç kıza Indiana’da cinsel ilişkiye girerlerse bunun günah sayılmadığını söyleyen papaz, genç kızın kendisiyle yakınlaştığı anları fotoğrafladı.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye gören öğretmenin ifadesi kan dondurdu! “Sadece hazırladım”Öğrencisiyle cinsel ilişkiye gören öğretmenin ifadesi kan dondurdu! “Sadece hazırladım”

ŞEHİRLER ARASI GEZDİ

New York Post'un haberine göre Henley, çocuk istismarını itiraf etti ve üç reşit olmayan çocukla cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Aynı zamanda araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Henley’in telefonunda reşit olmayan kızlara ait fotoğrafların olduğunu tespit etti. Henly’in ifadesinde reşit olmayan kızları İncil Yaz Kampı’na götürme bahanesiyle şehirler arası gezdirdiği ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Henley, en az 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 23 Ağustos’ta Henly bir kez daha mahkeme karşısına çıkacak.

Binlerce kişi Şangay’dan göç etti! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattıBinlerce kişi Şangay’dan göç etti! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladıDoğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı
Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdülerArkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler
Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiOkulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

İlginizi Çekebilir

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.