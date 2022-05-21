Papazdan şaşırtan hareket! 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için şehir sınırlarını geçti

Papazlığın yanı sıra bir kız basketbol takımının antrenörü olan 33 yaşındaki Joshua Henley isimli bir adam, 15 yaşındaki genç bir kızı cinsel ilişkiye girmek için Indiana’ya götürdü. Genç kıza Indiana’da cinsel ilişkiye girerlerse bunun günah sayılmadığını söyleyen papaz, genç kızın kendisiyle yakınlaştığı anları fotoğrafladı.

ŞEHİRLER ARASI GEZDİ

New York Post'un haberine göre Henley, çocuk istismarını itiraf etti ve üç reşit olmayan çocukla cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Aynı zamanda araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Henley’in telefonunda reşit olmayan kızlara ait fotoğrafların olduğunu tespit etti. Henly’in ifadesinde reşit olmayan kızları İncil Yaz Kampı’na götürme bahanesiyle şehirler arası gezdirdiği ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Henley, en az 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 23 Ağustos’ta Henly bir kez daha mahkeme karşısına çıkacak.



