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Binlerce kişi Şangay’dan göç etti! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

20.05.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının Çin’de yeniden görülmesiyle birlikte hükümet ‘sıfır vaka’ politkası kapsamında sert karantina uygulamalarına yönelmişti. Özellikle Çin’in en kalabalık şehirleri olan Şangay’da halk karantina kısıtlamaları kapsamında haftalarca sokağa çıkamadı. Çin’in sosyal medya uygulaması olan Douyin’de karantina kısıtlamalarının gevşetilmesiyle beraber şehri terk eden binlerce kişinin oluşturduğu uzun kuyruklar gündem oldu.

Şangay’da hükümet kararıyla altı haftalık sıkı bir karantina uygulaması devreye sokulmuştu. Evden çıkamayan halk, günlerce işyerlerinde yatmak zorunda kaldı. Karantina uygulamalarına balkonlarından çığlıklarla tepki gösterenler, Şangay’da karantinaların gevşetilmesi üzerine şehirden adeta yürüyerek kaçmaya başladı. Şangay’da yaşanan insan göçüne karşı hükümet sadece gerekli durumlarda kişilerin şehirden ayrılmasını söylerken binlerce kişi Hongqiao Tren İstasyonu'nun dışında beklemeye başladı.

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KISITLAMALAR GEVŞETİLİNCE YOLA ÇIKTILAR

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Doğu Çin'deki finans merkezi, ofis çalışanlarının en az yedi gün boyunca ofislerde karantinaya alınmaya zorlandıklarını ve koronavirüs yetkililerinin evcil hayvanlara kötü muamele ettiğini gösteren videolar ortaya çıkınca, Nisan ayında sert bir şekilde kilitlendi. Şangay polis 18 Mayıs Çarşamba günü yerel makamlardan izin alınması şartıyla şehrin terk edilebileceğine yönelik bir bildiri yayınladı. İzinlerin ikamet edenlerin belirttiği kalkış saatinden itibaren altı saat boyunca geçerli olacağı bildirildi.

Çin video platformu Douyin'de paylaşılan videoda, valizleri ve sırt çantaları taşıyan insanların özel arabaları ya da bisikletlerle tren istasyonuna akın ettiği görüldü. Hongqiao Tren İstasyonu'nun dışındaki yolda insanlar diğer şehirlere giden trenlere binebilmek için kilometrelerce uzanan kuyruklar bekledi. Trenlerde yer bulamayanlar ise şehri terk etmek için 10 saat boyunca yürümek zorunda kaldı.

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SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

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Bir Douyin kullanıcısı "çıkış" yolculuğunu belgeledi ve gönderisine "Arkadaşlar zaman geldi ve ben şehri terk etme yolculuğuma başlamak üzereyim. Güle güle Şangay ve merhaba ev!" notunu ekledi. Bir başka kullanıcı ise, "Yedi saatimi aldı ve işte buradayız, Hongqiao Tren İstasyonu! Eve geliyorum" dedi.

Şanghay'ın demiryolu otoritesi, Çarşamba günü Hongqiao Tren İstasyonu üzerinden toplam 7.000 yolcunun şehirden ayrıldığını ve ayrılanların çoğunun üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Şanghay Polisi, 17 Mayıs Salı günü altı kişinin tren biletlerini yeniden sattıkları iddiasıyla tutuklandığını ve bir kişinin iki tren bileti için fazladan 2.200 yuan (262 £) ücret aldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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