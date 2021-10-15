SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu

Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu

15.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye finalde ABD'yi 9-2 mağlup etti. Golbol Milli Takımı'nın tüm golleri Sevda Altunoluk'dan geldi. Sevda Altunoluk, oyunların gol kralı da oldu. Golbol Kadın Milli Takımı, 2016'da Rio'da yapılan Paralimpik Oyunları'nda da şampiyon olmuştu.

Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Türkiye finalde ABD'yi 9-2 mağlup etti.

Golbol Milli Takımı'nın tüm golleri Sevda Altunoluk'dan geldi.

Sevda Altunoluk

Sevda Altunoluk, oyunların gol kralı da oldu.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükselmişti.

Getty Images

Golbol Kadın Milli Takımı, 2016'da Rio'da yapılan Paralimpik Oyunları'nda da şampiyon olmuştu.

Getty Images

Golbol nedir, nasıl oynanır?

Görme engellilere özgü bir takım sporu Golbol (Goalball) ilk kez 1946'da, İkinci Dünya Savaşı'nda görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmeye yardımcı olması için yapılan bir spor.

Uluslararası Görme Engelliler Sporları Federasyonu (IBSA) tarafından yönetilen Golbol, Paralimpik Oyunları Programı'na ilk olarak 1976 yılında dahil oldu.

1984'te ise New York'taki Paralimpik Oyunları'nda kadın golbol takımları da yarıştı.

4 yılda bir yapılan Golbol Dünya Şampiyonası'nın ilki, 1978 yılında Avusturya'da yapıldı.

Oyunu, yalnızca tamamen görme engelli olan veya görme engeli bulunan sporcular oynayabiliyor.

Oyuncuların adil bir yarışma olması için karşılaşma boyunca "blackout" denilen opak göz maskeleri takmaları gerekiyor.

Takımlar 6 oyuncudan oluşuyor. Her takımda en fazla 3 yedek sporcu var.

Oyuncular kalelerini savunmak için elleri ve dizleri üzerinde duruyor.

Oyunun amacı ise içinde zil bulunan topu rakip takımın kale çizgisinden geçirmek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye daha önce 14 madalya kazanmıştı.

Bunlardan biri altın, dördü gümüş, dokuzu ise bronz madalyaydı.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

Oyunlar Pazar günü sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kaan Ayhan çalımı!Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kaan Ayhan çalımı!
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
Cimnastikte dev heyecanCimnastikte dev heyecan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Galatasaray'dan Squid Game göndermesi!

Galatasaray'dan Squid Game göndermesi!

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.