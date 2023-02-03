Parça eş anlamlısı nedir? Parça kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Parça kelimesi günlük hayatımızda karşımıza çok sık çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük aynı zamanda anlamdaş karşılığı olan kelimeler arasında yer alır. Parça eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre parça sözcüğü birden fazla mana taşır. Bu manalar şu şekildedir:

Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey

Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm

Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri

Tane

Pasaj

Müzik eseri

Nesne

Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz

Güzel, alımlı kız veya kadın

Ayrıca parça sözcüğünün içerisinde geçtiği “ateş parçası", "parça bohçası", "ay parçası", "parça başına", "doğru parçası", "parça pürçük", "yedek parça", "parça parça", "daire parçası", "bir parça” gibi birleşik kelimeler ve “parça almak” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Parça kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Parça kelimesi günlük konuşma dilinde veya yazışmalarda çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Parça sözcüğü dilimize Farsçadan girmiştir. Farsça “pārçe” kelimesinden aktarılmıştır. Bu sözcük ile aynı manaya gelen birden fazla kelime vardır. Parça kelimesi ile aynı anlamı taşıyan sözcükler, eş anlamlı yani anlamdaş olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda parçanın eş anlamlısı olan sözcükler:

Modül

Pasaj

Lime

Yukarıda yer alan sözcüklerin hepsi parça kelimesi ile benzer manaya gelir ve parça eş anlamlısı kelimelerdir. Bu sözcükler cümle içerisinde parça sözcüğü yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Parçanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mana bakımından aynı ancak yazım ve söyleyiş açısından farklı olan sözcükler, anlamdaş olarak nitelendirilmektedir. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldığında o cümlenin yapısında herhangi bir bozukluğa neden olmamaktadır. Parça kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: