Paris Hilton: Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor

Hilton Ailesi’nin en ünlü üyesi Paris Hilton’un hayatı belgesele konu oldu. 39 yaşındaki Hilton otelleri varisinin hayatını anlatan This Is Paris adlı belgesel, eylül ayında yayınlanacak.

Filmin tanıtımında Hilton’un, “Hiç kimse gerçekte benim kim olduğumu bilmiyor. Çocukluğumda hiç kimseye anlatmadığım bazı şeyler oldu. Hala bunlarla ilgili kabuslar görüyorum” sözleri dikkat çekti. Amerikan medyası, belgeselin tanıtımında yer alan bu sözlerle, Hilton’un gençliğinde yaşadığı ruhsal sorunlara işaret ettiğini tahmin etti.

Hilton, belgeselle ilgili ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel’e verdiği röportajda hislerini şöyle anlattı:

“Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda gerginim. Bu filmde konuşulan konular daha önce hiç konuşmadığım çok fazla kişisel ve travmatik deneyimlerdi. Dolayısıyla bunları kamuoyu önünde konuşmak çok zor.”

"BEN ASLINDA UTANGAÇ BİRİYİM"

“Çok uzun zamandır kameralar karşısında olduğum için kamera önünde olmaya alışkınım ama ben daima utangaç bir insan oldum” diyen Hilton, “Bu karakteri icat etmeyi ve bu karakteri oynamayı çok sevdim. Kendim olmak çok zor bir deneyimdi. Ama aynı zamanda kendim hakkında çok şey öğrendiğim için neredeyse terapi gibiydi. Şimdi kendimi çok daha fazla anlıyorum” diye konuştu.

Alexandra Dean’in yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcısı Aaron Saidman.

Filmin, nisan ayında Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yapması planlansa da corona virüs salgını nedeniyle festivalin ertelenmesiyle birlikte prömiyer de iptal edildi. This Is Paris filmi 14 Eylül’de Paris Hilton'un YouTube kanalında yayınlanacak.

