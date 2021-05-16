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Paris Hilton İsrail'i eleştiren paylaşımını sildi

16.05.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Hilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'e destek olarak "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı. Hilton İsrail'i eleştiren paylaşımını ise kısa süre sonra sildi.

Paris Hilton İsrail'i eleştiren paylaşımını sildi

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına Twitter'dan tepki gösterdikten sonra paylaşımı sildi.

Paris Hilton Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.

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Paylaşımında dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulunmuş ve "soykırımı durdurun" etiketini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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