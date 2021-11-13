MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton düğüne sabahlıkla gitti!

Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton düğüne sabahlıkla gitti!

13.11.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, önceki gün yazar Carter Reum ile evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde gelinin annesi Kathy Hilton'ın sabahlık giymesi adeta şaşkınlık yarattı.

Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton düğüne sabahlıkla gitti!

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.

BGUS_2264825_005

Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen Hilton, Reum ile ABD'nin Los Angeles kentinde dedesi Barron'ın Bel Air'deki lüks malikanesinde hayatını birleştirdi.

Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! &quot;Benim sonsuzluğum başlıyor&quot;Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! "Benim sonsuzluğum başlıyor"

Hilton'un gelinliği kadar annesi Kathy'nin ne giyeceği de merak konusu olmuştu.

BGUS_2264012_037

Düğüne saatler öncesinden gelen Kathy Hilton, otomobilinden inerken büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü anne Hilton'un üzerinde şık bir elbise değil, sadece bir sabahlık vardı.

BGUS_2264012_039

"NEDEN KIZININ DÜĞÜNÜNE SABAHLIKLA GELDİ?"

Kızının düğünü için saçlarını yaptıran ve ince topuklu bir ayakkabı giyen Kathy Hilton'un görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

BGUS_2264012_038
Aynı zamanda bir TV yıldızı olan Hilton için birçok kullanıcı, "Kathy neden kızının düğününe sabahlıkla geldi?" şeklinde yorum yaptı.

BGUS_2264012_041

Ancak bazı takipçiler de "Sabahlığıyla geldi ama malikanedeki odasında mutlaka düğün için hazırlanan kıyafetini giyecektir." diyerek, görüş bildirdi.

BGUS_2264825_007

Çift, düğünün ardından sabah saatlerine kadar after partide eğlendiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyorKıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi korkunç

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Erdoğan'ın evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

Erdoğan'ın evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

Dolar, 10 TL'yi aştı

Dolar, 10 TL'yi aştı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.