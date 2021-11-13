Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton düğüne sabahlıkla gitti!

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.

Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen Hilton, Reum ile ABD'nin Los Angeles kentinde dedesi Barron'ın Bel Air'deki lüks malikanesinde hayatını birleştirdi.

Hilton'un gelinliği kadar annesi Kathy'nin ne giyeceği de merak konusu olmuştu.

Düğüne saatler öncesinden gelen Kathy Hilton, otomobilinden inerken büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü anne Hilton'un üzerinde şık bir elbise değil, sadece bir sabahlık vardı.

"NEDEN KIZININ DÜĞÜNÜNE SABAHLIKLA GELDİ?"

Kızının düğünü için saçlarını yaptıran ve ince topuklu bir ayakkabı giyen Kathy Hilton'un görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.



Aynı zamanda bir TV yıldızı olan Hilton için birçok kullanıcı, "Kathy neden kızının düğününe sabahlıkla geldi?" şeklinde yorum yaptı.

Ancak bazı takipçiler de "Sabahlığıyla geldi ama malikanedeki odasında mutlaka düğün için hazırlanan kıyafetini giyecektir." diyerek, görüş bildirdi.

Çift, düğünün ardından sabah saatlerine kadar after partide eğlendiler.



