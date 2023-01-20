Park halindeki arabada 3 kişinin cesedi bulundu! Hiçbir iz yok sadece aracın içinde...

Ankara'daki kan donduran olay, Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde yaşandı. Bazı kişiler, yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelendiler ve bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Böylece korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

ARABANIN İÇİNDEKİ 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi.

HİÇBİR İZ YOK! SADECE ARAÇ İÇİNDE...

Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. (DHA)



