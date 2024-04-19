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    4. Erkek arkadaşının pantolonuna takılmış halde buldu! İşe böyle gitmiş: Sosyal medyadan yorum yağdı

    Erkek arkadaşının pantolonuna takılmış halde buldu! İşe böyle gitmiş: Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 11:32
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    Sosyal medya kullanıcısı Rebmaryl, erkek arkadaşının tüm gün boyunca pantolonuna yapışan bir iç çamaşırıyla gezdiğini söyleyince viral oldu. İç çamaşırının sevgilisinin kargo pantolonunun cırt cırtlı kısmına yapıştığını ve bu durumu fark etmeyen sevgilisinin işe öyle gittiğini söyleyen genç kadın o anları paylaşırken kahkahalarına engel olamadı.

    TikTok'tan 'rebmaryl' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının pantolonuna takılan kadın iç çamaşırını gördükten sonra sinirlerine engel olamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden kadın, "Gerçekten bütün gün onları taktın mı?" diye sorarken sevgilisinin pantolonundaki cırt cırtlı kısımdan iç çamaşırını aldı.

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    400 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülere genç kadın, "Aslında erkek arkadaşımın kargo pantolonunun arkasındaki cırt cırtlı kısma iç çamaşırının yapışmasına ve onun fark etmeden tüm gün böyle dolaşmasına inanamıyorum. İşte bile böyle gitmiş" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kimse söylememiş mi? Yazık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne o tanga mı?" yorumunu ekledi.

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