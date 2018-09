Partick Thistle'ın Greenock Morton ile oynadığı maçta hakem gol pozisyonuna taç kararı verdi!

Bu kararın ardından hem Partick Thistle, hem de Greenock Morton takımı futbolcuları şaşkına döndü. Mücadele 1-0 sona erdi.

Maçın ardından pozisyon ile ilgili açıklama yapan Partick Thistle takımı teknik direktörü Alan Archibald “Bu inanılmaz. Maç ikinci yarının 10 dakikası geçmişken 2-0 olsa bizim için çok rahat bir öğleden sonra olacaktı. Ancak hakemler, bu kadar net bir golü vermediler. İnanamıyorum” dedi.

(Sözcü)

