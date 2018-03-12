Partide kuytuya çekilip öpüşmüşler!

İki yakın arkadaş Bella Hadid ve Stella Maxwell kuytu köşelerde öpüşürken mi yakalandı. İşte detaylar...

Bomba iddia! Partide yakalandılar

1 / 15 Dünyada magazin gündemi bu haberle çalkalanıyor!

2 / 15 Victoria's Secret melekleri Bella Hadid ve Stella Maxwell'in bir davette yakınlaşıp tutkulu bir şekilde öpüştükleri iddia edildi.

3 / 15 İkilinin yıllardır yakın arkadaş oldukları, birlikte tatillere, partilere ve davetlere katıldıkları zaten biliniyordu.

4 / 15 Ancak bu kadarını herhalde kimse beklemiyordu! Bella Hadid ve Stella Maxwell'in, 2015 yılında katıldıkları partide yakınlaşmakla kalmayıp, meraklı bakışlara aldırmadan öpüştükleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

5 / 15 LOVE dergisi tarafından Londra'nın popüler eğlence mekanlarından Loulou's'da 2015 yılında düzenlenen partide, ikilinin gece boyunca gözlerini birbirinden alamadığı da iddialar arasında.

6 / 15 İngiltere'nin çok okunan galerilerinden The Sun'ın haberine göre; ikili köşe bir masada oturuyordu ve sadece birbirleriyle ilgileniyorlardı.

7 / 15 Haberde o dönemde iki modelin de şimdiki kadar ünlü olmadığı, şu anda özel hayatları konusunda çok daha ketum davrandıklarına dikkat çekildi. İkilinin menajerleri de konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

8 / 15 Belçikalı model Stella Maxwell, bir yılı aşkın süredir Alacakaranlık serisiyle tanınan aktris Kristen Stewart ile beraber.

9 / 15 Stella Maxwell, daha önce de şarkıcı Miley Cyrus ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

10 / 15 Bella Hadid ise iki buçuk yıl boyunca şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşamıştı.

11 / 15 Adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, Bella'nın hayatında kimse olmadığı düşünülüyor.

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