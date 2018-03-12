MAGAZİN

Partide kuytuya çekilip öpüşmüşler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Victoria's Secret'ın iki güzel meleği Bella Hadid ve Stella Maxwell hakkında çıkan iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü

İki yakın arkadaş Bella Hadid ve Stella Maxwell kuytu köşelerde öpüşürken mi yakalandı. İşte detaylar...

Bomba iddia! Partide yakalandılar

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Dünyada magazin gündemi bu haberle çalkalanıyor!
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Victoria's Secret melekleri Bella Hadid ve Stella Maxwell'in bir davette yakınlaşıp tutkulu bir şekilde öpüştükleri iddia edildi.
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İkilinin yıllardır yakın arkadaş oldukları, birlikte tatillere, partilere ve davetlere katıldıkları zaten biliniyordu. 
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Ancak bu kadarını herhalde kimse beklemiyordu! Bella Hadid ve Stella Maxwell'in, 2015 yılında katıldıkları partide yakınlaşmakla kalmayıp, meraklı bakışlara aldırmadan öpüştükleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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LOVE dergisi tarafından Londra'nın popüler eğlence mekanlarından Loulou's'da 2015 yılında düzenlenen partide, ikilinin gece boyunca gözlerini birbirinden alamadığı da iddialar arasında.
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İngiltere'nin çok okunan galerilerinden The Sun'ın haberine göre; ikili köşe bir masada oturuyordu ve sadece birbirleriyle ilgileniyorlardı.
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Haberde o dönemde iki modelin de şimdiki kadar ünlü olmadığı, şu anda özel hayatları konusunda çok daha ketum davrandıklarına dikkat çekildi. İkilinin menajerleri de konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.
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Belçikalı model Stella Maxwell, bir yılı aşkın süredir Alacakaranlık serisiyle tanınan aktris Kristen Stewart ile beraber.
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Stella Maxwell, daha önce de şarkıcı Miley Cyrus ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.
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Bella Hadid ise iki buçuk yıl boyunca şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşamıştı.
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Adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, Bella'nın hayatında kimse olmadığı düşünülüyor. 
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid sinemöztürk

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