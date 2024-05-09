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"Bayramlarda Özgür Özel'le telefonlaşırız' dedi, o sözleri duyunca böyle yanıt verdi! Taha Hüseyin Karagöz'den yeni açıklama: Öyle dediyse canı sağ olsun!

09.05.2024 09:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşme gündem yaratan ve bazı muhalif isimlerin tepkisiyle karşılaşan Taha Hüseyin Karagöz'den yeni açıklamalar geldi. CHP lideri Özel'in söz konusu randevu ile ilgili kullandığı ifadelerle ilgili konuşan Karagöz, "Öyle dediyse canı sağ olsun. Sonuçta Sayın Genel Başkan'a çok ciddi tazyik var bu anlamda." dedi.

"Bayramlarda Özgür Özel'le telefonlaşırız' dedi, o sözleri duyunca böyle yanıt verdi! Taha Hüseyin Karagöz'den yeni açıklama: Öyle dediyse canı sağ olsun!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'lin, Taha Hüseyin Karagöz ile yaptığı görüşme geniş yankı uyandırdı. Özellikle muhalif bazı isimler tarafından büyük tepkiyle karşılanan görüşmeye ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

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TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk olan Karagöz, ziyaretin perde arkasını ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

"İKİLİ BİR HUKUKİ DİYALOĞUMUZ VAR"

Karagöz "Yaptığım bir televizyon programında Özgür Özel konuk olmuştu o gün bugündür de devam eden ikili bir hukuki diyaloğumuz vardı. Bayramda, seyranda, acı-tatlı günde bir şey öğrenmek istediğimde dönüş yapardı." ifadelerini kullandı.

"BAYRAMLARDA ÖZEL'LE TELEFONLAŞIRIZ"

Hacır'ın "Siz bayramda telefonlaşıyor muydunuz Özgür Özel’le?" sorusuna Karagöz "Tabii canım ben sadece Sayın Özel’le değil İYİ Parti’den de Gelecek Partisi’nden, HDP hariç tüm partilerde kontağım vardır." cevabını verdi.

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"'TAHACIM NASILSIN' DEDİ VE BENLE SOHBET ETTİ"

Ankara'daki 23 Nisan resepsiyonunda da Özel ile görüştüğünü belirten Karagöz "Özel genel başkan olduktan sonra telefonla aradım, açmadı. Mesajıma birkaç gün sonra döndü, başarılar diledim. 23 Nisan resepsiyonunda Özgür Özel ile karşılaştık. Beni görünce 'Tahacım nasılsın' dedi ve benle sohbet etti. Bayramda notumu aldığını, rahatsızlık sebebiyle dönemediğini söyledi. ‘Başka bir konu var mı’ dedi, ‘ziyaret için aradığım’ dedim. Özel ‘en kısa zamanda organize edelim’ deyince ‘randevu talep edeceğim’ dedim." sözlerine yer verdi.

"RANDEVULU GİTTİM"

TBMM'de gerçekleştirdikleri görüşmenin randevulu olduğunu belirten Karagöz "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından aklımda randevu talebi vardı. Ankara programım oldu, AK Parti'de birkaç görüşmem oldu. Sonra salı gün çıkınca danışmanına ulaştım, yardımcı oldular" dedi.

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"ÖZGÜR ÖZEL ÖYLE DEDİYSE DE CANI SAĞOLSUN"

Görüşmeyle ilgili Özel'in bir gazeteciye "Nikah davetiyesi için uğradı kapıdan gönderecek halimiz yoktu" demesiyle ilgili ise Karagöz "Ben burada Özgür Bey'i yalanlayacak değilim, açıklaması nasıl aktarıldı bilmiyorum. Öyle dediyse de canı sağ olsun. Sonuçta Sayın Genel Başkan'a çok ciddi tazyik var bu anlamda. Ben yaşadığımı söyleyim. Gittim, Ali Mahir Başarır ile kapıda karşılaştım. Onla da biraz lafladık sonra benim sıram gelince içeri buyur ettiler." dedi.

Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması! Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması!


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Özgür Özel CHP
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