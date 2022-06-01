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Partisindeki isimleri sert sözlerle eleştirerek istifa etti! "Şaşkınlık içinde izliyorum"

01.06.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Partisindeki isimleri eleştiren Özer, "Yerel seçimlerde karşısına rakip olarak çıkacağım endişesi taşıyanların yaptıklarını ve yaptırdıklarını büyük bir şaşkınlık içerisinde izlemekteyim." ifadelerini kullandı.

Partisindeki isimleri sert sözlerle eleştirerek istifa etti! "Şaşkınlık içinde izliyorum"

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, yaptığı basın açıklaması ile CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Bunun çeşitli sebeplerinin olduğunu ancak gerçek sebebinin Söke Kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini de belirten Başkan İsmail Özer, “Ben her partiden üyesi olan ve 73 yıl önce bin bir emek, zahmet ve yüksek fedakarlıkla Söke’mizdeki üreticilerin kalesi olarak kurulan TARİŞ’teki görevimi, her ne pahasına olursa olsun bu kuruma halel getirilmemesi için de canla başla sürdüreceğim” dedi.

PARTİSİNDEKİLERİ ELEŞTİRDİ

Türk çiftçisinin ve üretenin en fazla desteklenmesi ve destek olunması gereken böylesi bir dönemde Söke siyasetinde yer alan ve aynı çatı altında siyaset yaptığı bazı kişileri isim vermeden eleştirerek istifa gerekçelerini açıklayan Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, kesinlikle belediye başkanı adaylığı gibi bir niyetinin de olmadığını da kaydederek “Bizi rakip olarak görenler rahat olsun, ben tüm enerjimi çiftçimiz ve Tariş için kullanıyorum” dedi.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDE İZLEMEKTEYİM"

Özer, açıklamasında; “Yerel seçimlerde karşısına rakip olarak çıkacağım endişesi taşıyanların yaptıklarını ve yaptırdıklarını büyük bir şaşkınlık içerisinde izlemekteyim. Her partiden ortağı bulunan kurumumuzun yönetim kurulu başkanı olarak, parti üyeliğimin doğru olmayacağı düşüncesi ve çeşitli nedenlerden dolayı istifa ettiğimi muhataplarımıza istifa ettiğimi bildirmek istedim. Bu süreçte şahsıma ilişkin ehliyetimin alıkonulduğundan tutun, bir tekini dahi delillendiremeyecekleri gün gibi ortada olan seviyesi yerlerde sayısız itham, iftira ve hakaretlerden ötürü de açıkçası herhangi bir kin, garez ve art niyet peşinde de değilim. Ancak kamuoyunun şahsımla ilgili olarak daha fazla meşgul edilmesinin de doğru olmayacağı kanaatiyle bu açıklamayı yapma gereği oluştuğuna düşünüyorum. Malum kişilerin, bilerek, isteyerek ve örgütlü yapılan haberlerle tarafıma ilişkin doğrudan doğruya karalama kampanyası başlatmalarından ötürü rahatsız da değilim. Bugün atılan tüm iftiralar, biz doğru yolda olduğumuz sürece bizim için sadece ve sadece onur nişanesidir. Biliyoruz ki meyve veren ağaç taşlanır. Biliyoruz ki; Birileri bizim aklımızın ucundan dahi geçmediği halde adımızın bazı siyasi kulislerde Söke Belediye Başkan adayı olabileceğimizle ilgili lanse edilmesi nedeniyle ciddi bir endişe içerisinde. Bizse gönül rahatlığıyla ortak ve üreticilerimizin menfaatleri için daha fazla neler yapabileceğimizin derdindeyiz” dedi.

"VERMEYECEK HESABIMIZ YOK"

Yaklaşık 11 yıldır yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüğü Tariş Söke Pamuk Kooperatifi’nde yaptığı çalışmaları ve kooperatifin nereden nereye geldiğini herkesin gayet iyi bildiğini belirten Özer, açıklamasının devamında “Vermeyecek en ufak bir hesabımız yoktur. Yaklaşık iki yıldan bu yana dur durak bilmeksizin olmadık iftiralar yöneltilen şahsım, eğer bu kuruma bir toplu iğne başı kadar zarar vermişse karşısına kim engel olmak için çıkarsa çıksın, istifa edecek erdeme de sahiptir. CHP’den istifa ettim. Canla başla Tariş’teki görevimi sürdürmekteyim. Her ne pahasına olursa olsun bu kuruma halel getirilmemesi için de ne gerekirse yaparım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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