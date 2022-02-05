Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kimlerdir?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi 2013 yılında vizyona giren romantik komedi türünde olan bir Türk yapımdıır. Filmin kadrosu kadar oyuncu kadrosu da güçlü bir sahip. Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusunu ve oyuncularını merak edenler film hakkında araştırmalara başladı bile. Bu haberi Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusu ve oyuncu kadrosunu merak edenler için kaleme aldık.
Patron Mutlu Son İstiyor filminde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın gittiği butik otel işletmecisi İzzet Bey'in kızı Eylül ile tanışır ondan etkilenir ve aşık olur. Hatta Eylül'den ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak Eylül, Faruk ile nişanlıdır ve kısa bir süre evlenecektir. Eylül'ün nişanlısı Faruk'la evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine beraberinde gelişen olaylar komedi dilinde anlatılmaktadır.
Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül
Murat Başoğlu - Faruk
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi
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