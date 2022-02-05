Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kimlerdir?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi 2013 yılında vizyona giren romantik komedi türünde olan bir Türk yapımdıır. Filmin kadrosu kadar oyuncu kadrosu da güçlü bir sahip. Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusunu ve oyuncularını merak edenler film hakkında araştırmalara başladı bile. Bu haberi Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusu ve oyuncu kadrosunu merak edenler için kaleme aldık.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Patron Mutlu Son İstiyor filminde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın gittiği butik otel işletmecisi İzzet Bey'in kızı Eylül ile tanışır ondan etkilenir ve aşık olur. Hatta Eylül'den ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak Eylül, Faruk ile nişanlıdır ve kısa bir süre evlenecektir. Eylül'ün nişanlısı Faruk'la evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine beraberinde gelişen olaylar komedi dilinde anlatılmaktadır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi

