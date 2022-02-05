MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kimlerdir?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kimlerdir?

05.02.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romantik komedi izlemek isteyenler ekran başına Patron Mutlu Son İstiyor filmi tam size göre bir yapım. Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı bir Türk filmi olan Patron Mutlu Son İstiyor hem konusu hem de oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Patron Mutlu Son İstiyor filmini izlemek isteyenler için filme dair küçük ipuçları vereceğiz. İşte Patron Mutlu Son İstiyor konusu ve oyuncu kadrosu!

Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kimlerdir?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi 2013 yılında vizyona giren romantik komedi türünde olan bir Türk yapımdıır. Filmin kadrosu kadar oyuncu kadrosu da güçlü bir sahip. Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusunu ve oyuncularını merak edenler film hakkında araştırmalara başladı bile. Bu haberi Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusu ve oyuncu kadrosunu merak edenler için kaleme aldık.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Patron Mutlu Son İstiyor filminde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın gittiği butik otel işletmecisi İzzet Bey'in kızı Eylül ile tanışır ondan etkilenir ve aşık olur. Hatta Eylül'den ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak Eylül, Faruk ile nişanlıdır ve kısa bir süre evlenecektir. Eylül'ün nişanlısı Faruk'la evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine beraberinde gelişen olaylar komedi dilinde anlatılmaktadır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül
Murat Başoğlu - Faruk
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta Direk Şaban filmi kaç yılında çekildi?Orta Direk Şaban filmi kaç yılında çekildi?
Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir?Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Tolga Çevik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Haberi alan sınıra koştu! Bulgarlar yeniden Türkiye'ye geliyor

Haberi alan sınıra koştu! Bulgarlar yeniden Türkiye'ye geliyor

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan’ın düğününden ilk kareler... Mehtap Özkan kimdir?

Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan’ın düğününden ilk kareler... Mehtap Özkan kimdir?

Prof. Dr. Şener, Erdoğan'ın sağlık durumunu değerlendirdi

Prof. Dr. Şener, Erdoğan'ın sağlık durumunu değerlendirdi

İlginizi Çekebilir

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.