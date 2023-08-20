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Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? 20 Ağustos Star TV yayın akışı

20.08.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patron Mutlu Son İstiyor konusu ve oyuncuları ile filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Ezgi Mola ve Tolga Çevik'in başrolde olduğu filmin yönetmenliğini ünlü yönetmen Kıvanç Baruönü yapıyor. Peki, Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? 20 Ağustos Star TV yayın akışı

Patron Mutlu Son İstiyor filmi detayları merak edildi. Bugün Star TV yayın akışı listesinde yer alan film saat 20:00'de başlayacak. BKM yapım imzalı Patron Mutlu Son İstiyor filminin senaryosu ise Yılmaz Erdoğan'a ait. İşte Patron Mutlu Son İstiyor konusu, oyuncuları ve çekim yeri...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU NEDİR?

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir.

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Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM film imzalı 2014 yılında vizyona giren Patron Mutlu Son İster filmi Ürgüp/Kapadokya'da çekildi.

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PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül Neimoğlu
Murat Başoğlu - Faruk Erkek
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - Saba Tümer (konuk oyuncu/kendisi)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi

20 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:15 Hokkobaz

00:20 Patron Mutlu Son İstiyor

02:30 Hokkobaz

05:30 Sefirin Kızı

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