Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi? 20 Ağustos Star TV yayın akışı

Patron Mutlu Son İstiyor filmi detayları merak edildi. Bugün Star TV yayın akışı listesinde yer alan film saat 20:00'de başlayacak. BKM yapım imzalı Patron Mutlu Son İstiyor filminin senaryosu ise Yılmaz Erdoğan'a ait. İşte Patron Mutlu Son İstiyor konusu, oyuncuları ve çekim yeri...
Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir.
Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.
BKM film imzalı 2014 yılında vizyona giren Patron Mutlu Son İster filmi Ürgüp/Kapadokya'da çekildi.
Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül Neimoğlu
Murat Başoğlu - Faruk Erkek
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - Saba Tümer (konuk oyuncu/kendisi)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
22:15 Hokkobaz
00:20 Patron Mutlu Son İstiyor
02:30 Hokkobaz
05:30 Sefirin Kızı