Pauline Tantot bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşımına beğeni yağdı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Fransız model Pauline Tantot, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada yaptığı marka işbirlikleri sayesinde binlerce dolar kazanan Tantot, kırsal bir manzaranın karşısına çekerek transparan iç çamaşırı takımını tanıttı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Doğa manzarasının karşısındaki bir çite yaslanmış bir şekilde poz veren Tantot, gönderinsine “Bu manzara” notunu ekledi. Fransız fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Tantot’un gönderisinde sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



