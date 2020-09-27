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Payitaht Abdülhamid 5. sezon çekimleri başladı! Payitaht Abdülhamid yeni sezon oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2020 21:49 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yenilenen oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz gün çekimlerine başladı. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özer ile birlikte birçok önemli oyuncunun rol aldığı Payitaht Abdülhamid'e 5. sezonunda katılan yeni oyuncular ve rolleri belli oldu.

Payitaht Abdülhamid 5. sezon çekimleri başladı! Payitaht Abdülhamid yeni sezon oyuncuları kimler?

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker'in rol aldığı ‘Payitaht Abdülhamid', yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı. İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı ve Ali Buhara Mete gibi yenilenen oyuncu kadrosuyla 5. sezon çekimlerine başlayan dizide, kovid- 19 önlemleri kapsamında oyuncular sete çıktı.

Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi televizyonun sevdiği usta ve popüler isimler yer alıyor.

İşte Payitaht Abdülhamid dizisindeki yeni karakterler:

İSMAİL HAKKI (EŞREF AZİZ)

Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.

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HAKAN BİLGİN (MİKA)

Tiyatro, dizi ve TV’nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu’nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.
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ALARA TURAN (FATMA SULTAN)

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan’ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid’e tavrı nasıl olacak?

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CANSU FIRINCI (İZAK FERNANDEZ)

Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht’a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso’yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez’i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid’e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.

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ALİ BUHARA METE (MANYAS)

Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht’a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.

MEHMET KORHAN FIRAT (TATAVLALI)

Oyuncu Mehmet Korhan Fırat diziye Payitaht’ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.

YILMAZ MEYDANERİ (AVLONYALI SADRAZAM FERİT PAŞA)

Deneyimli oyuncu Yılmaz Merdaneli, Payitaht’a Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karakteri ile giriyor.

BURAK HAKTANIR (ESKİDARLI VAHAP)

Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır, Payitaht’a Komiser Aziz’in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap’ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.

EREN DİNLER ( TALAT PAŞA)

Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve TV oyuncusu Eren Dinler, Payitaht’ın yeni sezonunda Talat Paşa’ya hayat verecek. 4

GÖKŞİN SARAÇ (ALİYE SULTAN)

Genç oyuncu Gökşin Saraç, Payitah’ın 5. sezonuna, 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni Aliye Sultan olarak giriyor.

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