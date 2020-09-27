Payitaht Abdülhamid 5. sezon çekimleri başladı! Payitaht Abdülhamid yeni sezon oyuncuları kimler?

Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.

Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi televizyonun sevdiği usta ve popüler isimler yer alıyor.

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker'in rol aldığı ‘Payitaht Abdülhamid', yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı. İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı ve Ali Buhara Mete gibi yenilenen oyuncu kadrosuyla 5. sezon çekimlerine başlayan dizide, kovid- 19 önlemleri kapsamında oyuncular sete çıktı.

HAKAN BİLGİN (MİKA)

Tiyatro, dizi ve TV’nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu’nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.



ALARA TURAN (FATMA SULTAN)

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan’ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid’e tavrı nasıl olacak?

CANSU FIRINCI (İZAK FERNANDEZ)

Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht’a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso’yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez’i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid’e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.

ALİ BUHARA METE (MANYAS)

Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht’a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.