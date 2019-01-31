Payitaht Abdülhamid dizisine yeni oyuncu!

TRT1 ekranlar\u0131nda cuma ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan Payitaht Abd\u00fclhamid dizisine Devlet Tiyatrosu oyuncusu Yener Sezgin dahil oldu.\n\nb\u00f6l\u00fcmden itibaren hikayeye dahil olan deneyimli oyuncu Yener Sezgin, dizide Osmanl\u0131 d\u00f6neminde \u0130ttihat ve Terakk\u00ee Cemiyeti\u2019nin \u00f6nde gelen kurucular\u0131ndan 'Ahmet R\u0131za Bey' karakterine hayat verecek.\n\nYener Sezgin daha \u00f6nce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Hamit' rol\u00fcn\u00fc oynam\u0131\u015ft\u0131.PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaK\u0131z\u0131m dizisine geri d\u00f6nd\u00fc?Dirili\u015f Ertu\u011frul'da \u015fok suikast!
Okuyucu Yorumları 0 yorum