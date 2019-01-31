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Payitaht Abdülhamid dizisine yeni oyuncu!

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2019 20:14 | Son Güncelleme

TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in oyuncu adrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Payitaht Abdülhamid dizisine yeni oyuncu!

TRT1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisine Devlet Tiyatrosu oyuncusu Yener Sezgin dahil oldu.

  1. bölümden itibaren hikayeye dahil olan deneyimli oyuncu Yener Sezgin, dizide Osmanlı döneminde İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin önde gelen kurucularından 'Ahmet Rıza Bey' karakterine hayat verecek.

Yener Sezgin daha önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Hamit' rolünü oynamıştı.

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Payitaht Abdülhamid yener sezgin

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