Payitaht Abdülhamid dizisine yeni oyuncu! Ester karakterini kim oynuyor?

TRT 1'in başarılı dizisi 'Payitaht Abdülhamid' yeni sezonunda da seyirciyi ekrana bağlamayı başardı. Oldukça izlenen dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Başrollerinde Bülent İnal (Abdülhamid Han), Özlem Conker (Bidar Sultan), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Selen Öztürk (Seniha Sultan) ve Hakan Boyav (Mahmut Paşa) gibi isimlerin yer aldığı 'Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna Makbule Meyzinoğlu da dahil edildi.

Meyzinoğlu dizide Ester karakterini canlandıracak. Zalman’ın karısı Ester, saraya sızarak dengeleri değiştirecek.



