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Peaky Blinders'ın yıldızı uyuşturucu batağına saplandı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.02.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişi tarafından dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Peaky Blinders'ın yıldızı Paul Anderson, uyuşturucu batağına düştü. Geçtiğimiz aylarda kokain bulundurduğunu itiraf etmesinin ardından Londra'da görüntülenen Anderson'ın son hali, hayranlarının ağzını açık bıraktı...

Peaky Blinders'ın yıldızı uyuşturucu batağına saplandı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi...

Peaky Blinders'ta başrol Thomas Shelby'nin abisi rolünde olan yıldız isim Paul Anderson, Çarşamba günü Londra'da görüntülendi. 48 yaşında olmasına rağmen çok daha yaşlı görünen aktör, uyuşturucu yüzünden adeta çökmüş durumda.

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KOKAİN VE AMFETAMİN BULUNDURDUĞUNU KABUL ETTİ

Anderson, Peaky Blinders'taki rolünden çok uzak bir kılıkta görüntülendi. Bir fırından alışveriş yapmaya gittiğinde kot pantolon ve spor ayakkabıyla birlikte giydiği leopar desenli kapüşonlu ve kalın krem rengi bir polar giymişti.

Ünlü aktörün son görüntüsü hayranlarını hüsrana boğdu.

Görüntüler Paul'un Londra'da bir barda bir gün geçirdikten sonra kokain ve amfetamin bulundurma suçunu kabul etmesinden sonra gerçekleşti.

Paul, Ocak ayında mahkemeye çıktığında, B sınıfı amfetaminlerin yanı sıra iki C sınıfı reçeteli maddeye de sahip olduğunu itiraf etti.

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FİLM İÇİN DENENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce yayınlanan haberlerde bir kaynak, Oscar adayı Cillian Murphy'nin Anderson'un beyazperdedeki kardeşi Tommy rolünde yer aldığı The Peaky Blinders'ın yapımcıları uzun metrajlı bir film üzerinde çalışıyor olduğu için madde kullanımını denediğini iddia etmişti.

Aynı kaynak, Steven Knight'ın hala senaryoyu yazdığını söyledi.

Anderson, Londra'nın kuzeybatısındaki Hampstead'de içki içen bir kişinin, barın müdürüne, aktör dışarı çıktıktan sonra engelliler tuvaletinden kokain kokusu aldığını söylemesi üzerine yakalandı.

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Highbury Sulh Ceza Mahkemesi, barın müdürünün polisi aradığını ve Anderson'u yakınlarda genç bir adam ve 17 aylık bir bebekle birlikte 'sarhoş' bulduğunu söyledi.

Savcı Kevin Kendridge, Anderson'un karakola götürüldüğünü ve orada memurların kokain ve amfetaminin yanı sıra iki ayrı uyuşturucu madde daha olduğu tespit edilen kahverengi bir toz paketini bulduğunu söyledi.

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Peaky Blinders yıldızı Anderson duruşmada kendisine yöneltilen dört uyuşturucu suçlamasını kabul etti.


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