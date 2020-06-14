MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Peekay filmiyle ünlenen Hint aktör Sushant Singh Rajput ölü bulundu! Sushant Singh Rajput kimdir?

Peekay filmiyle ünlenen Hint aktör Sushant Singh Rajput ölü bulundu! Sushant Singh Rajput kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 20:19 | Son Güncelleme

Hint sinemasının ünlü oyuncusu Sushant Singh Rajput, Mumbai'daki evinde ölü bulundu. Sushant Singh Rajput, Peekay ve The Untold Story filmleriyle dünya çapında üne kavuşmuştu.

Peekay filmiyle ünlenen Hint aktör Sushant Singh Rajput ölü bulundu! Sushant Singh Rajput kimdir?

Hindistan'a Kriket Dünya Kupası kazandıran Kaptan MS Dhoni'ni canlandıran ve Peekay filminde rol alan Hint oyuncu Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu.

Hindistan'da ünlü Hint aktör Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Evdeki hizmetçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncuyu asılı halde buldu. Rajput'un ölüm nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Hint polisi, oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Sushant Singh Rajput3

Polis tarafından yapılan inceleme sırasında evde bulunan sağlık raporuna göre, Rajput'un psikolojik sorunlarının bulunduğu ifade edildi. Oyuncunun eski menajeri Disha Shawli'nin de birkaç gün önce intihar ettiği açıklandı. Rajput'un evdeki yardımcısı, oyuncunun karantina günlerinde evde tek başına kaldığı ve birkaç gündür psikolojik bunalımda olduğu belirtti.

Dizi oyuncusu olarak 2008 yılında film dünyasına adım atan Sushant Singh Rajput, 2016 yılında oynadığı ve Hindistan'a Kriket Dünya Kupası kazandıran MS Dhoni'nin hayat hikayesini ele alan "The Untold Story" filmi ve ünlü Hint oyuncu Amir Khan ile 2014 yılında Peekay filmi ile izleyicilerin gönlünü kazanmıştı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Öptüm ama prens olmadı''Öptüm ama prens olmadı'
Karayip Korsanları serisinin 4. filmi ekranlarda!Karayip Korsanları serisinin 4. filmi ekranlarda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde nerede ve hangi yıl çekildi?

Karayip Korsanları serisinin 4. filmi ekranlarda!

Çin Seddi filmi konusu nedir? Hangi yıl çekildi? İşte Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Matt Doman ile fantastik bir macera

Baba Bizi Eversene nerede ve ne zaman çekildi? İşte Barış Manço'nun filmi Baba Bizi Eversene'nin konusu ve oyuncuları

Barış Manço'nun tek sinema filmi ekranlarda!

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ve oyuncuları!

Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede çekildi?

Hülya Avşar karantinadan çıktı! 'Bana bu süreç çok iyi geldi'

Karantinadan çıktı! 'Bana bu süreç çok iyi geldi'

Bulut Aras ve Türkan Şoray'lı Sultan filmi nerede çekildi?

Gönüllere taht kurdu! Peki nerede çekildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.