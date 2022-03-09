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Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? Hangi uçuşlar iptal edildi? İşte Pegasus İptal olan uçuşlar listesi!

09.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtı havayolu şirketinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? Hangi uçuşlar iptal edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Pegasus İptal olan uçuşlar listesi...

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? Hangi uçuşlar iptal edildi? İşte Pegasus İptal olan uçuşlar listesi!

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 10 Mart Perşembe günü ile 11 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan fakat Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı ve beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilen seferler açıklandı. Peki Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? Hangi uçuşlar iptal edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pegasus İptal olan uçuşlar listesi ve detaylar haberimizde.

PEGASUS İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?

İstanbul’da günlerdir verilen kar uyarısı sebebiyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşların iptal olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin Pegasus havayolu şirketinden açıklama geldi.

Pegasus'un sosyal medya hesabı ile web sitesinde 10-11 Mart tarihli uçuşların iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; internet sitemiz ya da mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

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PEGASUS HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 ve 11 Mart tarihlerindeki iptal edilen uçuşları duyurdu.

PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR LİSTESİ

İşte Pegasus'un iptal olan uçuşlar listesi:

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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