THY iptal edilen seferler nelerdir? Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? İşte THY İptal olan uçuşlar listesi!

THY iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; Istanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yolcuların olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi için seferlerde düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Peki THY iptal edilen seferler nelerdir? Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. THY İptal olan uçuşlar listesi ve detaylar haberimizde.

THY İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabında THY Destek hesabının paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışından siz yolcularımızın en az etkilenmesi için seferlerimizde şimdiden düzenlemeler yapmaktayız."

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Türk Hava Yolları’nın, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

" Değerli yolcularımız,

İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR LİSTESİ

Türk Hava Yolları'nın iptal edilen uçuşlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İşte THY iptal olan uçuşlar listesi:

https://www.sabihagokcen.aero/yolcu-ve-ziyaretciler/yolcu-rehberi/ucus-bilgi-ekrani#warning

9 MART 2022 ÇARŞAMBA THY UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bugün yani 9 Mart Çarşamba günü iptal edilen bir uçuş bulunmuyor.

