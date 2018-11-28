Komedi dizi ve filmlerinin sevilen ismi Peker Açıkalın, üçüncü kez baba oldu. Peker Açıkalın Instagram hesabından mutlu haberi duyurdu.

Peker Açıkalın'ın eşi Çiğdem Koç ise paylaşımında, "En güzel ve gerçek sanat anne ve baba olmakmış. En güzel eserleri de dünyaya bir yavru getirmekmiş. hoş geldin dünyamıza, hayatımıza, ömrümüze ..iyi ki ki geldin oğlumuz Enver Pekerimiz. iyi ki doğdun. Rabbimize şükürler olsun." notunu düştü.

Doğum sonrası eşi ve çocuğuyla fotoğrafını paylaşan Peker Açıkalın ise 'Ve merhabaaa,bu film gibi dünyaya.oğlumuz ENVER PEKER hoşgeldi..sefa getirdi ..belki birgün bu dünyadaki bütün kötülükleri o bitirecek! Belli mi olur?ama bize yepyeni bir yaşam sevinci ve azmi verdi,sevenlerimize de güzel dilekler ve sağlık duaları için şimdiden çok teşakkür ederiz annesi ve babası' nonutu yazdı.

