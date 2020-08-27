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Pelin Karahan’dan eşi Bedir Güntay’a romantizm kokan hareket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Kanal D’nin bir döneme damga vuran dizisi Kavak Yelleri’nde Aslı karakteriyle tanınan Pelin Karahan örnek evliliğiyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimleri arasında yer alıyor. Eşi Bedri Güntay’la mutlu evliliklerinden anlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu romantik bir doğum günü mesajı yayınladı.

Pelin Karahan’dan eşi Bedir Güntay’a romantizm kokan hareket!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan rolüyle popülerliğini arttıran Pelin Karahan 2014 yılında Adile Sultan Sarayı’nda yapılan törenle iş insanı Bedri Güntay’la dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Fatih Terim, Nur Fettahoğlu ve Emre Belözoğlu yaptı. Ünlü oyuncu 27 Aralık 2014 tarihinde oğlu Ali Demir’i kucağına aldı. 27 Mart 2017 tarihinde ikinci çocukları Eyüp Can doğdu.
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Mutlu aile tablosuyla dikkatleri üzerine çeken Güntay ailesinin erkeklerinin ayın 27’sinde doğması dikkatlerden kaçmadı. Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’da çocukları gibi Ağustos ayının 27’sinde dünyaya geldi. Pelin Karahan eşinin doğum gününü aşk dolu bir mesajla kutlamayı seçti.

FİLTREYE İHTİYAÇLARI YOK

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Evliliklerinde 6. yıllarını geride bırakan Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti sosyal medyada romantizm rüzgarı estirdi. Güzel oyuncu eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Gastby tarzı bir kıyafetle poz veren ünlü oyuncu fotoğraflarının altına, “Filtre yok, aşk var (No filter yes love). İyi ki doğdun canım” notunu düştü. Ünlü sanatçının eşiyle olan fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni almayı başardı.

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