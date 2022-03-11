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Pelin Karahan ringe çıktı! Kaslı vücuduyla şov yaptı

11.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, özellikle karın kaslarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez boks yaptığı anlara ait görüntüleri Instgram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi.

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Pelin Karahan, "Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kick boks yaptım" demişti.

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"ELİM BİRAZ AĞIRDIR"

Kick boksu sevdiğini dile getiren Karahan, sözlerine şöyle devam etmişti: "Kilo vermek için yapmıyorum, kick boksu sevdiğim için. Aslında sert sporları seviyorum onun için başladım, keyif alıyorum. Aslında biraz da mental bir spor hem de vücut için de faydalı. Kadınlar çok tercih etmiyordu ama şimdi öyle değil, arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz"

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O ANLARI PAYLAŞTI

Pelin Karahan, boks yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Karahan iltifat yağmuruna tutuldu.


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