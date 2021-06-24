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Pelin Öztekin denizden paylaştı! Beğeni yağdı

24.06.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

153 kilodan 60 kiloya düşmesiyle büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin denize girdi ve çekilen bir karesini sosyal medyada paylaştı.

Pelin Öztekin denizden paylaştı! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı oldu. Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Öztekin her fırsatta yazı ne kadar çok sevdiğini dile getiriyor.

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Babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle sarsılan Öztekin zor günlerin ardından sahnelere geri döndü. Oyun için İstanbul dışına çıkan ünlü isim gündüz denizde vakit geçirip akşam ise sahneye çıkıyor.

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Genç isim son olarak denizde sere serpe anlarını sosyal medyadan paylaştı. "Yaz kızı" notuyla bikinili hallerini paylaşan Öztekin'e beğeni yağdı.

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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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