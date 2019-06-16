MAGAZİN

Pelin Öztekin'in kolyesi tartışmayı ateşledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tatilini Alaçatı'da sürdüren oyuncu Pelin Öztekin, burada bir plajda çektiği selfieyi hesabından paylaşınca takipçileri arasında bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Pelin Öztekin'in kolyesi tartışmayı ateşledi

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in babasının yolunda ilerleyen kızı Pelin Öztekin, geride bıraktığımız yıllarda geçirdiği mide ameliyatı sonrasında bambaşka bir görüntüye bürünmüştü. Verdiği kilolar sonrasında kendisine olan güveni de artan oyuncu sosyal medya hesabından mayolu tatil kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

Sadece iş hayatıyla değil aşk hayatıyla da kendisinden söz ettiren 32 yaşındaki oyuncu Alaçatı’da gittiği bir plajda çektiği selfieyi hesabından ‘Yaz kızı’ notuyla paylaştı, ancak ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu.

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TAKİPÇİLERİ ADETA BİRBİRİNE GİRDİ

Öztekin’in paylaştığı fotoğrafı dikkatlice inceleyen takipçileri oyuncunun boynundaki haç şeklinde kolyeyi fark etmekte gecikmedi. Bunun sonrasında takipçiler arasında bir tartışma başladı. Kimileri Öztekin’in din tercihine kimsenin karışmaması gerektiğini söylerken, kimileri de Öztekin’i takip etmeyi bıraktığını yazdı.

İşte takipçilerinin fotoğraf hakkındaki yorumları:

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan kolyesi

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