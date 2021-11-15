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Pelkas Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri konuştu

15.11.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Moskova'nın istediği öne sürülen Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın menajeri, Rus basınına transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Pelkas Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri konuştu
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezonu aratan bir performans sergiliyor. Erol Bulut döneminde takımın bankosu olan yıldız oyuncu, Vitor Pereira tarafından sık kulübede oturtuluyor. Pelkas bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 maçta henüz golle tanışamadı.

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PENALTI VE SAKATLIK

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı ve yaşadığı sakatlık Yunan futbolcuyu bir hayli geriye götürdü. İşte bu ortamda Pelkas'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağına yönelik haberler yayılmaya başladı. Söylentilerin odağında ise Dinamo Moskova var.

"FENERBAHÇE TARAFTARI"

Rus basını geçtiğimiz günlerde bu kulübün Fenerbahçeli futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu. Bu iddia üzerine Dimitris Pelkas cephesinden bir açıklama geldi. Rus medyasına konuşan Yunan oyuncunun menajeri, "Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'a oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı" dedi.

"TRANSFER DÜŞÜNMÜYOR"

Haberleri yalanlayan menajer şunları söyledi: "Taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil. Futbol bu, her an her şey değişebilir ama şu anda Fenerbahçe’de mutlu. Kulüp de kendisinden memnun. Transferden bahsetmeye gerek yok."

"8 MİLYONA ALAMAZSINIZ"

Dimitris Pelkas'ın menajeri, "8 milyon euroluk tekli gelmesi halinde de aynı durum geçerli mi?" sorusu üzerine ise, "Bana göre Pelkas'ı 8 milyon Euro'ya alma şansları yok. Yunanistan Milli Takımı adına 24 maç oynadı ve gol de atıyor. Bu sezon da Fenerbahçe'de 11 maçta forma giydi. Bu yüzden sanmıyorum" yanıtını verdi.

10 GOL 7 ASİST

2020-21 sezonunda ülkesinin PAOK takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan orta saha, geçtiğimiz sezon 44 maçta 10 gol, 7 asistle oynamıştı. Dimitris Pelkas'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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