Pembe iç çamaşırıyla motosiklete bindi! "Her delikanlının bir gelişi vardır" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

TikTok'tan yapılan sıradışı paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. "Her delikanlının bir gelişi vardır" akımına katılan bir kişinin pembe iç çamaşırıyla motosiklete bindiği anlarda çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ilgi çeken görüntüleri yorum yapmayı es geçmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha çok izlenme için daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık gördüklerime şaşırmayı bıraktım" yorumunu ekledi.







