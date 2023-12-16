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    4. Pembe iç çamaşırıyla motosiklete bindi! "Her delikanlının bir gelişi vardır" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

    Pembe iç çamaşırıyla motosiklete bindi! "Her delikanlının bir gelişi vardır" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

    16.12.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam pembe iç çamaşırıyla motosiklete bindiği anları paylaşınca sosyal medyada viral olmayı başardı. Görüntüler çok konuşuldu.

    TikTok'tan yapılan sıradışı paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. "Her delikanlının bir gelişi vardır" akımına katılan bir kişinin pembe iç çamaşırıyla motosiklete bindiği anlarda çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ilgi çeken görüntüleri yorum yapmayı es geçmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha çok izlenme için daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık gördüklerime şaşırmayı bıraktım" yorumunu ekledi.

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