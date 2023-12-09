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    4. Müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek'i kimse durduramıyor! "Kurtar beni" pozu olay oldu

    Müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek'i kimse durduramıyor! "Kurtar beni" pozu olay oldu

    09.12.2023 16:05 | Son Güncelleme:
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    OnlyFans platformundaki paylaşımları nedeniyle yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldıktan sonra içeriklerine kaldığı yerden devam etti. Fenomen ismin "Kurtar beni oğlum" notuyla yaptığı son paylaşımı da gündem yaratmayı başardı.

    Ünlü sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformu Onlyfans'ta yayınlanan içerikleri sonrasında gözaltına alınmıştı. Hakkındaki şikayetler nedeniyle gözaltına alınan fenomen adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından gelen 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden fenomen isim paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Eski adı Twitter olan X platformunda gözaltına alındıktan "Trend topic" olan Gizem Bağdaçiçek yine takipçileriyle evinde çekilen mini etekli bir pozunu paylaştı. Fenomen isim bir sandalyeye oturarak verdiği pozuna "Kurtar beni oğlum" notunu ekleyince sosyal medyada yine gündem oldu.

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